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JPNN.com Jatim Kriminal Dituduh Mencuri, Santri 17 Tahun di Pamekasan Diduga Dianiaya 7 Senior

Dituduh Mencuri, Santri 17 Tahun di Pamekasan Diduga Dianiaya 7 Senior

Rabu, 07 Oktober 2026 – 11:06 WIB
Dituduh Mencuri, Santri 17 Tahun di Pamekasan Diduga Dianiaya 7 Senior - JPNN.com Jatim
Santri korban penganiayaan menjalani perarawan di RSUD Mohammad Noer, Pamekasan. (ANTARA/ HO-Polres Pamekasan)

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Polres Pamekasan mengusut dugaan penganiayaan terhadap seorang santri berinisial AR (17) di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Batumarmar.

Korban diduga dianiaya sejumlah senior yang menjadi pengurus keamanan pondok hingga mengalami patah tulang dan luka memar di bagian punggung serta wajah.

Kasi Humas Polres Pamekasan Ipda Yoni Evan Pratama mengatakan penyelidikan dilakukan setelah orang tua korban melaporkan dugaan penganiayaan tersebut kepada polisi.

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“Tim Reskrim Polres Pamekasan langsung melakukan pengumpulan bahan keterangan dan alat bukti terkait kasus ini,” kata Evan, Selasa (6/10).

Berdasarkan laporan, dugaan penganiayaan terjadi pada 28 September 2026 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Wak Duwak Barat, Desa Ponjanan Timur, Kecamatan Batumarmar, Pamekasan.

Perkara tersebut bermula ketika korban diduga dituduh mencuri barang milik santri lain di lingkungan pondok pesantren. Korban kemudian diduga dipukul oleh sejumlah senior yang bertugas sebagai pengurus keamanan.

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“Berdasarkan data sementara, pelaku merupakan senior korban yang menjadi pengurus keamanan di pondok pesantren tersebut,” ujar Evan.

Menurut dia, terdapat tujuh orang yang diduga terlibat dalam penganiayaan tersebut. Seluruhnya disebut merupakan senior korban.

Polres Pamekasan mengusut dugaan penganiayaan santri 17 tahun oleh tujuh senior hingga mengalami patah tulang dan luka memar.
Sumber Antara
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TAGS   penganiayaan santri santri dianiaya senior Polres Pamekasan santri dituduh mencuri Pamekasan

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