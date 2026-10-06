Ayam Goreng Isi Sabu-Sabu Hampir Masuk Lapas Kelas I Surabaya, Begini Kronologinya

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Petugas Lapas Kelas I Surabaya di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo menggagalkan upaya penyelundupan empat paket barang diduga berisi 17,11 gram sabu-sabu, Selasa (6/10).

Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Kelas I Surabaya Anak Agung Gde Joni Purnama Putera mengatakan barang diduga narkotika tersebut ditemukan saat petugas memeriksa barang bawaan seorang pengunjung berinisial A.

Pengunjung tersebut diketahui merupakan ibu kandung warga binaan berinisial B.

"Petugas menemukan empat paket diduga narkotika tersebut saat melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan seorang pengunjung berinisial A, yang merupakan ibu kandung warga binaan B, tersembunyi dalam kemasan makanan berisi ayam goreng cepat saji," kata Agung, Selasa (6/10).

Setelah menemukan barang tersebut, petugas Lapas Kelas I Surabaya langsung berkoordinasi dengan Satuan Reserse Narkoba Polresta Sidoarjo untuk penyelidikan lebih lanjut.

Koordinasi juga dilakukan untuk penyerahan barang bukti serta warga binaan yang diduga terlibat dalam upaya penyelundupan tersebut kepada pihak kepolisian.

Agung mengatakan terdapat dua warga binaan lain berinisial D dan M yang diduga turut terlibat. Ketiganya diketahui sedang menjalani hukuman terkait kasus narkotika di Lapas Kelas I Surabaya.

Menurut Agung, masing-masing warga binaan tersebut diduga memiliki peran dalam upaya memasukkan barang terlarang ke dalam lapas. Penggagalan penyelundupan tersebut menjadi yang ke-11 dilakukan petugas Lapas Kelas I Surabaya sepanjang 2026.