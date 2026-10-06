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JPNN.com Jatim Kriminal 3 Tersangka Korupsi Tanah Negara di Lamongan Ditahan, Aset Rp1,84 Miliar Disita

3 Tersangka Korupsi Tanah Negara di Lamongan Ditahan, Aset Rp1,84 Miliar Disita

Selasa, 06 Oktober 2026 – 20:02 WIB
3 Tersangka Korupsi Tanah Negara di Lamongan Ditahan, Aset Rp1,84 Miliar Disita - JPNN.com Jatim
Tersangka kasus dugaan korupsi alih fungsi tanah negara di Dusun Klayar, Desa Sidokelar, Kecamatan Paciran, Lamongan, dimasukkan ke mobil tahanan Kejaksaan Negeri Lamongan untuk menjalani penahanan, Selasa (6/10/2026). Kejari Lamongan menetapkan tiga tersangka dalam perkara tersebut. (ANTARA/Alimun Khakim)

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Kejaksaan Negeri Lamongan menahan tiga tersangka dugaan korupsi alih fungsi tanah negara di Dusun Klayar, Desa Sidokelar, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan.

Ketiga tersangka masing-masing berinisial IR, mantan Kepala Desa Sidokelar periode 2013–2017, MA selaku pemohon sertifikat, dan AR dari pihak swasta.

Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan Hendro Wasisto mengatakan ketiganya ditahan selama 20 hari di Lapas Kelas IIB Lamongan.

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"Ketiganya kami tahan selama 20 hari hingga 25 Oktober 2026 di Lapas Kelas IIB Lamongan," kata Hendro, Selasa (6/10).

Penyidikan perkara tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor 945 tertanggal 26 Agustus 2025.

Dalam proses penyidikan, jaksa telah memeriksa 59 saksi dan 14 ahli serta mengumpulkan 28 dokumen surat. Penyidik juga menggunakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur.

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Hendro menjelaskan objek perkara merupakan tanah negara di kawasan pesisir yang memiliki ekosistem mangrove lindung. Menurut dia, lahan tersebut semestinya tidak diterbitkan sertifikat hak milik (SHM).

"Objek perkara merupakan tanah negara di kawasan pesisir dengan ekosistem mangrove lindung yang tidak semestinya diterbitkan sertifikat hak milik (SHM)," ujarnya.

Kejari Lamongan menahan tiga tersangka dugaan korupsi alih fungsi tanah negara. Aset senilai Rp1,84 miliar turut disita.
Sumber Antara
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TAGS   kejari lamongan korupsi tanah negara tersangka korupsi lamongan kasus korupsi lamongan

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