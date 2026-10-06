3 Tersangka Korupsi Tanah Negara di Lamongan Ditahan, Aset Rp1,84 Miliar Disita

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Kejaksaan Negeri Lamongan menahan tiga tersangka dugaan korupsi alih fungsi tanah negara di Dusun Klayar, Desa Sidokelar, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan.

Ketiga tersangka masing-masing berinisial IR, mantan Kepala Desa Sidokelar periode 2013–2017, MA selaku pemohon sertifikat, dan AR dari pihak swasta.

Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan Hendro Wasisto mengatakan ketiganya ditahan selama 20 hari di Lapas Kelas IIB Lamongan.

"Ketiganya kami tahan selama 20 hari hingga 25 Oktober 2026 di Lapas Kelas IIB Lamongan," kata Hendro, Selasa (6/10).

Penyidikan perkara tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor 945 tertanggal 26 Agustus 2025.

Dalam proses penyidikan, jaksa telah memeriksa 59 saksi dan 14 ahli serta mengumpulkan 28 dokumen surat. Penyidik juga menggunakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur.

Hendro menjelaskan objek perkara merupakan tanah negara di kawasan pesisir yang memiliki ekosistem mangrove lindung. Menurut dia, lahan tersebut semestinya tidak diterbitkan sertifikat hak milik (SHM).

"Objek perkara merupakan tanah negara di kawasan pesisir dengan ekosistem mangrove lindung yang tidak semestinya diterbitkan sertifikat hak milik (SHM)," ujarnya.