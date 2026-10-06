Siswi SMP di Sampang Jadi Korban Pemerkosaan Tetangga Sendiri, Tepergok Kakek Korban

jatim.jpnn.com, SAMPANG - Seorang siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Desa Rabasan, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Madura, menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh tangganya.

Kasi Humas Polres Sampang AKP Eko Puji Waluyo mengatakan peristiwa tersebut diketahui oleh kakek korban berinisial S (70) ketika pergi ke belakang rumahnya, Senin (28/9).

Saksi pun kaget ketika melihat cucunya (13) menjadi korban pemerkosaan oleh tetangganya AH (54). Sang kakek langsung berteriak untuk meminta bantuan masyarakat.

"Melihat kejadian tersebut, kakek korban berteriak 'maling-maling' untuk meminta bantuan kepada warga sekitar. (Pelakunya) tetangga," kata Eko ketika dikonfirmasi, Senin (5/10).

Kemudian, pelaku langsung berusaha melarikan diri ke arah timur sembari membawa pakaiannya. Dia berusaha menghindari kejaran warga yang mulai berdatangan.

“Pelaku bersembunyi di sebuah sungai agar tidak tertangkap oleh warga yang pada saat itu juga mencari terduga pelaku, akan tetapi warga tidak berhasil menemukan terduga,” ujarnya.

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Lalu, aparat kepolisian menerima informasi dari masyarakat kalau pelaku berada di rumahnya di Desa Rabasan. Akhirnya, petugas langsung mendatangi lokasi untuk menangkapnya.

“Petugas langsung melakukan penggerebakan di rumah terduga, dan mengamankan terhadap terduga beserta barang bukti milik korban dan terduga tersebut,” ucapnya.