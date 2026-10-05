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Maba UM Diduga Diperkosa dan Disekap Kakak Tingkat di Homestay

Senin, 05 Oktober 2026 – 21:40 WIB
Maba UM Diduga Diperkosa dan Disekap Kakak Tingkat di Homestay - JPNN.com Jatim
Ilustrasi pemerkosaan. Foto: Antara

jatim.jpnn.com, MALANG - Seorang mahasiswi baru (maba) Universitas Negeri Malang (UM) diduga menjadi korban kekerasan seksual dan penyekapan yang dilakukan kakak tingkatnya.

Terduga pelaku disebut mengaku sebagai pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UM untuk meyakinkan korban agar mau bertemu.

Dugaan kasus tersebut telah dilaporkan korban ke polisi dengan nomor laporan LP/B274/VIII/2026/SPKT/POLRESTA MALANG KOTA/POLDA JAWA TIMUR.

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Ketua DPD Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Malang Wiwid Tuhu mengatakan peristiwa itu terjadi pada 25 Agustus 2026. Informasi tersebut diperolehnya dari pihak yang mengetahui kejadian.

Menurut Wiwid, peristiwa bermula ketika terduga pelaku menghubungi korban melalui pesan langsung (DM) di media sosial dan mengajaknya bertemu.

Korban disebut bersedia karena terduga pelaku mengaku sebagai anggota BEM. Terduga pelaku kemudian menjemput korban di kampus.

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Saat berada di dalam mobil, korban diduga mendapat perlakuan yang tidak diinginkan. Korban disebut sempat melawan dan meminta diantar pulang.

Korban kemudian membagikan live location kepada teman-temannya karena khawatir dengan kondisi yang dialaminya.

Maba Universitas Negeri Malang melaporkan dugaan pemerkosaan dan penyekapan oleh kakak tingkat yang disebut mengaku sebagai pengurus BEM.
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TAGS   maba diperkosa senior pemerkosaan maba Universitas Negeri Malang UM Malang pemerkosaan mahasiswa

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