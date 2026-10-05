Korban Pencabulan Guru di Sumenep Trauma Hingga Dirundung

jatim.jpnn.com, SUMENEP - Korban pencabulan guru di Pulau Kangean atau Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep disebut mengalami perundungan atau bullying hingga trauma akibat peristiwa itu.

Kuasa hukum korban Ach Syaifur Rizal mengatakan kliennya masih belum mendapatkan pendampingan psikologi, karena minimnya fasilitas yang ada di Pulau Kangean.

“Makanya nanti, Minggu ini kami mau ke Kabupaten Sumenep. Mau kami rencanakan ke pendamping psikolog,” kata Rizal ketika dikonfirmasi, Senin (5/10).

Rizal menyebut korban hanya beberapa bulan bersekolah di SMP karena baru saja lulus SD. Bocah itu menerima perundungan dari temannya setelah kabar kasus pencabulannya beredar.

“Dia sekolah cuman katanya sudah dibully sama teman-temannya ya, kemudian kami tariklah suruh jangan sekolah dulu. Sebelum kondisinya sudah sembuh dan aman,” ujarnya.

Saat ini, pendamping hukum korban menyarankan untuk tidak bersekolah sampai kondisinya pulih. Sebab, perempuan itu masih takut bertemu pelaku, MR (43) saat keluar rumah.

Baca Juga: Korban Guru Cabul di Sumenep Ternyata Ada Delapan Murid

“Dia merasakan takut ketemu sama seorang, sama pelaku. Jadi intinya setiap dia mau keluar dia pasti bilangnya begitu, takut ada pelaku, dia selalu bertanya-tanya,” jelasnya.

Keluarga korban telah melaporkan kasus itu ke polisi dengan LP/B/44/IX/2026/SPKT.UNITRESKRIM/POLSEK KANGEAN/POLRESTA SUMENEP/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 24 September 2026.