Viral, Dosen UPN Veteran Jatim Diduga Lakukan Pelecehan Verbal Kepada Mahasiswa

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur mengusut dugaan pelecehan seksual secara verbal yang dilakukan seorang dosen mata kuliah Bela Negara berinisial H terhadap mahasiswinya.

Kasus tersebut mencuat setelah keluhan mahasiswa terkait perilaku dosen H diunggah melalui akun menfess Instagram dan menjadi sorotan di media sosial. Dalam aduan tersebut, dosen H dituding kerap melontarkan ucapan bernuansa pelecehan dan kekerasan verbal saat proses belajar mengajar berlangsung.

Merespons informasi yang beredar, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) UPN Jatim langsung melakukan penelusuran.

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Humas UPN Jatim Nizwan Amin mengatakan pihak kampus telah meminta keterangan sejumlah mahasiswa yang mengetahui langsung proses pembelajaran bersama dosen tersebut. Dari penelusuran awal, kata Nizwan, terdapat temuan terkait dugaan ucapan bernuansa seksis yang disampaikan saat perkuliahan.

"Ketika mengajar mata kuliah Bela Negara di beberapa kelas, memang guyonannya Pak H cenderung guyonan seksis," kata Nizwan saat dikonfirmasi, Senin (5/10).

Menindaklanjuti aduan tersebut, dosen H telah dipanggil Koordinator Mata Kuliah Umum (MKU) bersama Satgas PPKS UPN Jatim untuk dimintai klarifikasi.

Saat ini, Satgas PPKS masih mengumpulkan bukti dan memeriksa sejumlah saksi. Hasil pemeriksaan nantinya menjadi dasar bagi tim untuk memberikan rekomendasi kepada pimpinan universitas.

"Statusnya masih terduga pelaku, karena masih satu pihak dan belum ada yang lapor resmi ke PPKS, tetapi anak-anak kemarin saya tanya, katanya sudah ada beberapa yang laporan," ujar Nizwan.