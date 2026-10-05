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Korban Guru Cabul di Sumenep Ternyata Ada Delapan Murid

Senin, 05 Oktober 2026 – 15:33 WIB
Korban Guru Cabul di Sumenep Ternyata Ada Delapan Murid - JPNN.com Jatim
Ilustrasi pencabulan. Grafis: Rahayuning Putri Utami/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SUMENEP - Korban MR (43) seorang guru Sekolah Dasar (SD) di Pulau Kangean atau Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, yang ditangkap karena mencabuli muridnya, ada delapan anak.

Kuasa hukum korban Ach Syaifur Rizal mengatakan sebanyak delapan anak yang menjadi korban tersebut, sekarang sudah lulus dan melanjutkannya ke jenjang SMP dan SMA.

“Korbannya ada yang SMP dan sudah SMA kelas satu. Berarti perlakuannya mencabuli ini bisa dikatakan empat sampai lima tahunan,” kata Rizal saat dikonfirmasi, Senin (5/10).

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Rizal mengebut ketujuh korban baru berani menceritakan pengalamannya, setelah ada satu mantan murid SD yang melaporkan tindakan pencabulan guru tersebut ke Polsek Kangean.

“Delapan orang ini sudah dimintai keterangan sama pihak polsek. Sebenarnya desas-desus masyarakat banyak korban lain, tetapi mungkin belum berani melapor,” ujarnya.

Guru tersebut dikenal oleh siswanya mempunyai perilaku buruk menyangkut tindakan pencabulan. Mereka saling mengingatkan agar tidak sendirian saat diminta bertemu.

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“Pelaku ini menurut korban dianggap guru mesum sama teman-teman kelas yang lainnya. Jadi kakak kelas selalu berpesan kepada adiknya, hati-hati sama gitu itu, mesum loh,” ucapnya.

Rizal menyebut guru tersebut dilaporkan terkait pencabulan dengan beberapa modus. Terkait pelapor, MR melakukan tindakan tersebut secara fisik di ruangannya.

Total ada delapan korban dari guru yang melakukan tindakan pencabulan kepada muridnya di sekolah Pulau Kangean, Sumenep
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TAGS   Sumenep Pulau Kangean guru cabul Polsek Kangean guru cabuli murid

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