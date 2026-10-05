8 Oknum TNI dan Polri Ditangkap Saat Operasi RHU di Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak tujuh oknum anggota Polri dan satu TNI ditangkap saat Operasi Penegakan Ketertiban (Opsgaktib) dan Yustisi 2026, di sejumlah rekreasi hiburan umum (RHU) Surabaya.

Total ada 78 personel dari Pom AD, Pom AU, Propam Polrestabes Surabaya, Satpol PP, BNNK, imigrasi, Bea Cukai, dan Dispen dilibatkan dalam operasi yang digelar, Sabtu (3/10) malam.

Danpom Kodaeral V Kolonel Laut (PM) Thomas Alexander mengatakan ada 10 lokasi didatangi, untuk mencari oknum anggota yang menghabiskan malam di tempat hiburan.

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"Kegiatan ini rutin kami laksanakan sebagai tindak lanjut arahan Panglima TNI untuk menertibkan oknum anggota TNI yang seharusnya dilarang di tempat hiburan malam," kata Thomas kepada media, Senin (5/10).

Total 10 lokasi yang didatangi operasi tersebut adalah, Gentelemen's Spa, Golden Dragon spa, KTV Suka - Suka, Shamrock Kitchen & Bar, Mantis Bar & Lounge, Galaxy Poll & Karaoke, Blue fish Club & KTV, Roots Cafe & Bar, Black Owl, dan Camden Bar.

“Dalam kegiatan ini seluruh pengunjung diminta menunjukkan kartu identitas atau Kartu Tanda Penduduk (KTP),” ujarnya.

Thomas menyebut ada dua pengunjung di salah satu RHU yang secara tiba-tiba berniat keluar, ketika petugas gabungan baru saja datang untuk melakukan pengecekan.

Pengunjung tersebut berpura-pura menelepon seseorang agar diperbolehkan meninggalkan lokasi. Namun, petugas tetap mengecek dan diketahui merupakan anggota Polri aktif.