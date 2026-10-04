Niat Ambil Ijazah, Pelajar SD di Sumenep Jadi Korban Pencabulan Guru di Ruangannya

jatim.jpnn.com, SUMENEP - Seorang guru sekolah dasar (SD) di Pulau Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, Pulau Kangean ditangkap karena diduga telah mencabuli murid ketika berada di ruangannya.

Kapolsek Kangean AKP Maliyanto Effendi mengatakan peristiwa tersebut bermula saat seorang siswi datang bersama temannya ke SDN Bilis-Bilis I, Rabu (23/9), pukul 11.00 WIB.

Anak perempuan di bawah umur tersebut berniat datang untuk mengambil ijazahnya ke ruang guru. Namun, dia mengalami tindakan pencabulan oleh pengajar berinisial MR (43).

“Saat berada di ruang guru, korban diduga mengalami tindakan pencabulan yang dilakukan oleh terlapor,” kata Maliyanto ketika dikonfirmasi, Minggu (4/10).

Korban yang merasa ketakutan terus melakukan perlawanan agar tidak mengalami pencabulan. Bocah perempuan tersebut akhirnya bisa melarikan diri dari pelaku.

“Setelah mengetahui kejadian yang dialami anaknya, orang tua korban melaporkan peristiwanya ke Polsek Kangean untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Orang tua korban melaporkan kasus itu dan teregistrasi LP/B/44/IX/2026/SPKT.UNITRESKRIM/POLSEK KANGEAN/POLRESTA SUMENEP/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 24 September 2026.

“Anggota melakukan serangkaian tindakan hingga terlapor menyerahkan diri dan berhasil dijemput di sekitar rumahnya pada Kamis (1/10). Terduga pelaku dibawa ke Polsek Kangean,” ucapnya.