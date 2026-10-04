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Perempuan di Gresik Bunuh Tunangannya Lalu Lapor 110 Menyerahkan Diri

Minggu, 04 Oktober 2026 – 16:40 WIB
Perempuan di Gresik Bunuh Tunangannya Lalu Lapor 110 Menyerahkan Diri - JPNN.com Jatim
Ilustrasi pembunuhan. Grafis: Rahayuning Putri Utami/JPNN.com

jatim.jpnn.com, GRESIK - Seorang perempuan berinisial IR (22) tega membunuh tunangannya MF (23) di Randupadangan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

Kapolsek Menganti AKP Rahman mengatakan awalnya menerima laporan dari IF, Sabtu (3/10). Perempuan itu mengakui telah menghilangkan nyawa tunangannya.

"Laporan awal kejadian pembunuhan berawal dari telpon 110 yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, pasangan tunangan," kata Rahman saat dikonfirmasi, Minggu (4/10).

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Akhirnya, anggota Polsek Menganti pun diterjunkan ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang berada di sebuah toko bangunan, untuk mengecek kebenaran laporan itu.

Aparat kepolisian menemukan MF dalam kondisi sudah tidak berdaya dan bersimbah darah, di lokasi kejadian. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Ibnu Sina untuk pemeriksaan.

"Kemudian tindak lanjutnya, kami sudah berkoordinasi dengan Polres Gresik untuk identifikasi," ujarnya.

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Di sisi lain, pelaku sudah langsung ditangkap dan dibawa ke Mapolsek Menganti, guna dimintai keterangan atas peristiwa pembacokan yang dilakukannya.

"Tersangka sudah kami tangkap, untuk motif sementara cemburu," pungkas dia.

Perempuan di Gresik diduga bunuh tunangannya dan menyerahkan diri
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TAGS   pembunuhan GRESIK Polsek Menganti Gresik pembunuhan tunangan Pembunuhan Gresik tunangan dibunuh

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