Pura-pura Jadi Penunggu Pasien, Wanita Ini Curi Uang di RSUD Dr Soegiri Lamongan

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Tim URC Sat Reskrim Polres Lamongan menangkap terduga pelaku pencurian uang milik keluarga pasien di ruang tunggu ICU RSUD Dr Soegiri Lamongan.

Aksi pencurian tersebut sebelumnya viral di media sosial setelah terekam kamera CCTV rumah sakit.

Kasi Humas Polres Lamongan Ipda Hamzaid membenarkan pengungkapan kasus tersebut. Terduga pelaku ditangkap setelah polisi melakukan penyelidikan dengan memanfaatkan rekaman CCTV sebagai salah satu petunjuk.

Terduga pelaku berinisial PR, 26, perempuan asal Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Dia ditangkap di rumahnya di wilayah Parengan pada Rabu (30/9) sekitar pukul 10.00 WIB.

“Benar, terduga pelaku ditangkap oleh Tim URC Satreskrim Polres Lamongan di rumahnya di Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban,” jelas Hamzaid, Jumat (2/10).

Dalam penangkapan tersebut, polisi mengamankan barang bukti berupa uang tunai sisa hasil pencurian sebesar Rp500 ribu dan satu pasang pakaian berwarna hitam yang diduga digunakan saat beraksi.

Kasus pencurian itu terjadi pada Senin (21/9) sekitar pukul 23.20 WIB di ruang tunggu RSUD Dr Soegiri Lamongan, Kelurahan Tumenggungan, Kecamatan/Kabupaten Lamongan.

Korban berinisial S (63) warga Kecamatan Turi. Saat kejadian, korban sedang menunggu suaminya yang menjalani perawatan di ruang ICU. Korban saat itu menaruh tas berisi uang tunai sekitar Rp2,5 juta di depan ruang ICU.