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Polda Jatim Ungkap 1.870 Kasus Narkoba Selama Tiga Bulan, 2.382 Orang Jadi Tersangka

Rabu, 30 September 2026 – 21:20 WIB
Polda Jatim Ungkap 1.870 Kasus Narkoba Selama Tiga Bulan, 2.382 Orang Jadi Tersangka - JPNN.com Jatim
Polisi saat merilis kasus tindak pidana narkoba di Mapolda Jawa Timur, Surabaya, Rabu (30/9/2026). (ANTARA/HO-Bidhumas Polda Jatim)

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polda Jawa Timur bersama polres jajaran mengungkap 1.870 kasus tindak pidana narkoba sepanjang Juli hingga September 2026. Dari ribuan kasus tersebut, polisi menetapkan 2.382 orang sebagai tersangka.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bagian dari upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba sekaligus melindungi masyarakat dari penyalahgunaan narkotika.

“Ditresnarkoba Polda Jatim bersama Polres jajaran terus berkomitmen melakukan pemberantasan peredaran gelap narkoba, baik melalui upaya pencegahan maupun penegakan hukum,” kata Jules, Rabu (30/9).

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Dirresnarkoba Polda Jatim Kombes Muhammad Kurniawan mengatakan dalam pengungkapan tersebut, polisi menyita puluhan kilogram hingga puluhan ribu butir narkotika dan obat keras.

Barang bukti yang disita antara lain 86.544,25 gram sabu, 1.014,06 gram ganja kering, dan 148 batang tanaman ganja.

Polisi juga menyita 27.571 butir ekstasi, 118,28 gram serbuk ekstasi, 2.592 cartridge etomidate, 406,28 gram ketamine, serta 1.079.746 butir obat keras.

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“Berdasarkan perhitungan terhadap barang bukti yang berhasil diamankan, pengungkapan tersebut diperkirakan telah mencegah sekitar 1,45 juta jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika,” ujar Kurniawan.

Terhadap penyalahguna narkotika, Polda Jatim melakukan asesmen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku. Adapun terhadap jaringan dan pengedar narkotika, polisi melakukan penegakan hukum berdasarkan hasil penyidikan.

Polda Jatim mengungkap 1.870 kasus narkoba sepanjang Juli-September 2026 dengan 2.382 tersangka. Polisi menyita 86,5 kg sabu dan barang bukti lainnya.
Sumber Antara
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TAGS   Polda Jatim kasus narkoba peredaran narkoba sabu-sabu ekstasi

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