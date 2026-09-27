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Polda Jatim Dalami Kasus SMPN 18 Malang, Polisi Buka Kemungkinan Ada Korban Lain

Minggu, 27 September 2026 – 15:33 WIB
Polda Jatim Dalami Kasus SMPN 18 Malang, Polisi Buka Kemungkinan Ada Korban Lain - JPNN.com Jatim
Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Polda Jawa Timur Komisaris Besar Polisi Ganis Setyaningrum (tengah) didampingi Kepala Unit PPA Polresta Malang Kota Iptu Khusnul Khotimah (kanan) mengunjungi kediaman salah satu pelajar SMP Negeri 18 Kota Malang yang diduga menjadi korban kekerasan oleh mantan kepala sekolah, Sabtu (26/9/2026). ANTARA/Ananto Pradana

jatim.jpnn.com, MALANG - Polda Jawa Timur memberikan atensi terhadap kasus dugaan kekerasan yang dilakukan mantan Kepala SMP Negeri 18 Kota Malang berinisial MAH terhadap sejumlah pelajar.

Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Polda Jatim bersama Unit PPA Polresta Malang Kota kini mendalami kemungkinan adanya korban lain.

Direktur Reserse PPA-PPO Polda Jatim Kombes Pol Ganis Setyaningrum mengatakan penyidik masih melakukan identifikasi untuk mengetahui jumlah keseluruhan korban sekaligus mendalami kemungkinan adanya tindak pidana lain.

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"Kami mengidentifikasi terhadap kemungkinan ada korban lainnya dan kemungkinan apakah ada tindak pidana lainnya yang dilakukan kepada anak-anak di sekolah (SMP Negeri 18 Kota Malang)," kata Ganis, Sabtu (26/9).

Sejauh ini, sudah ada dua pelajar yang melaporkan dugaan kekerasan fisik yang dilakukan MAH. Keduanya berinisial RAF dan MP.

Ganis memastikan setiap laporan yang masuk ditindaklanjuti Unit PPA Satreskrim Polresta Malang Kota secara profesional.

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"Hasil visum korban nanti kalau ada perkembangan akan kami informasikan lebih lanjut, karena saat ini sedang berproses," ujarnya.

Selain mengawal proses hukum, Polda Jatim juga memberikan pendampingan kepada para korban. Ganis datang ke Kota Malang bersama Dinas Sosial untuk memberikan penguatan kepada anak-anak yang diduga menjadi korban.

Polda Jatim mendalami dugaan kekerasan terhadap siswa SMPN 18 Malang dan membuka kemungkinan adanya korban lain. Dua pelajar telah melapor.
Sumber Antara
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TAGS   kekerasan siswa kepala sekolah tampar siswa smpn 18 malang Polda Jatim kekerasa pada murid

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