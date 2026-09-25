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JPNN.com Jatim Kriminal Korban Dugaan Pelecehan Seksual Konten Boneka di Tunjungan Lebih dari 100 Perempuan

Korban Dugaan Pelecehan Seksual Konten Boneka di Tunjungan Lebih dari 100 Perempuan

Jumat, 25 September 2026 – 17:32 WIB
Korban Dugaan Pelecehan Seksual Konten Boneka di Tunjungan Lebih dari 100 Perempuan - JPNN.com Jatim
Kreator konten bernama Takim (tengah) saat dimintai keterangan terkait dugaan pelecehan seksual konten boneka di Jalan Tunjungan oleh Kapolrestabes Surabaya Kombes Luthfie Sulistiawan. Foto: Tangkapan layar Instagram @luthfie.daily

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polrestabes Surabaya memeriksa kreator di balik akun TikTok @takimofficial08 terkait dugaan pelecehan seksual bermodus pembuatan konten video boneka di kawasan Jalan Tunjungan.

Dalam pemeriksaan yang dipimpin Kapolrestabes Surabaya Kombes Luthfie Sulistiawan tersebut, kreator yang akrab disapa Takim mengaku jumlah perempuan yang menjadi sasaran konten mencapai lebih dari 100 orang.

Pengakuan itu disampaikan Takim saat Luthfie menanyakan jumlah perempuan yang pernah dilibatkan dalam konten tersebut.

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“Banyak korbannya yang kamu gituin? Berapa orang?” tanya Luthfie dalam video yang diunggah melalui akun Instagram @luthfie.daily, dilihat Jumat (25/9).

“Ya, seratusan lebih,” jawab Takim.

Meski menyebut lebih dari 100 orang, angka tersebut masih merupakan pengakuan dari terduga dan belum menunjukkan jumlah korban yang telah terverifikasi secara resmi oleh kepolisian.

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Dalam pemeriksaan itu, Luthfie juga mencecar Takim mengenai cara mereka mengajak perempuan menjadi bagian dari konten. Dia mengaku awalnya meminta izin kepada perempuan yang menjadi sasaran konten.

“Saya nge-lobby ndan. Sorry permisi kak aku boleh minta izin buat konten boneka boleh enggak, begitu. Terus bilang boleh, dua hari kemudian enggak terima,” kata Takim.

Kreator akun TikTok @takimofficial08 diperiksa Polrestabes Surabaya terkait dugaan pelecehan bermodus konten boneka. Dia mengaku sasarannya lebih dari 100 perem
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TAGS   pelecehan seksual konten boneka tunjungan Polrestabes Surabaya Jalan Tunjungan pelecehan seksual boneka

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