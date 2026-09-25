Dua Batu Yoni di Situs Pocangan Jember Hilang, Diduga Dicuri

jatim.jpnn.com, JEMBER - Dua benda purbakala berupa batu yoni di Situs Pocangan, Desa Pocangan, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember dilaporkan hilang dan diduga dicuri.

Kepala Bidang Kebudayaan Disporabudpar Jember Agung membenarkan hilangnya sepasang batu yoni tersebut.

"Memang benar sepasang batu yoni di Situs Pocangan hilang. Kami sudah mengecek ke sana dan batu yoni tersebut sudah tidak ada," kata Agung saat dikonfirmasi, Kamis (24/9).

Dia menjelaskan laporan awal diterima dari aktivis sejarah lokal RZ Hakim yang menelusuri keberadaan dua objek yoni yang diduga merupakan benda cagar budaya tersebut.

Tim Bidang Kebudayaan Disporabudpar Jember kemudian turun langsung ke lokasi dan meminta keterangan saksi, termasuk pemilik lahan di sekitar Situs Yoni Pocangan.

Berdasarkan keterangan saksi, sebelum dua yoni tersebut hilang terdapat empat pria yang datang ke lokasi dengan alasan melakukan survei pohon durian.

Salah seorang dari mereka disebut sempat melakukan pengukuran terhadap dua benda yoni tersebut.

"Setelah kedatangan empat orang tersebut, keesokan harinya dua yoni yang diduga cagar alam itu hilang," ujar Agung.