Polda Jatim Temukan Transaksi Rp3,1 Triliun di Rekening Pelaku Penipuan Investasi

jatim.jpnn.com, SURABAYA -

Polisi tengah mendalami transaksi dalam rekening perusahaan pelaku, terkait kasus penipuan investasi trading saham dan mata uang kripto jaringan internasional yang mencapai Rp3,1 triliun.

Dirressiber Polda Jawa Timur Kombes Pol Bimo Ariyanto mengatakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang ditangkap dalam kasus penipuan tersebut, berinisial MF, KPP, dan WH.

Selanjutnya, polisi memblokir sebanyak 77 rekening bank dengan atas nama perusahaan tersangka. Lalu, petugas menyita uang Rp81.527.932.000 yang ada di dalamnya.

“Jadi akhirnya kami bekerja sama dengan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), kami blokir dan sita uang tersebut,” ujar Bimo di Mapolda Jawa Timur, Kamis (24/9).

Selain itu, polisi juga menemukan adanya transaksi yang mencapai Rp3.192.807.287.278 triliun ketika mengecek rekening tersebut, dalam kurun waktu lima bulan.

“Untuk Rp3 triliun, itu adalah jumlah perputaran transaksi yang ada di rekening PT. Zerioni tersebut pada kurun waktu Desember 2025 sampai dengan Mei 2026,” jelasnya.

Bimo menyebut pihaknya memperkirakan masih ada korban lainnya yang belum melapor, setelah mengalami penipuan investasi trading saham dan mata uang kripto itu.