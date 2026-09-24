Kanwil BPN Jatim Digeledah KPK Lebih dari 6 Jam, Brimob Bersenjata Turut Jaga Lokasi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Jawa Timur di Jalan Gayung Kebonsari, Surabaya, Kamis (24/9).

Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Pantauan di lokasi, penyidik KPK tiba di kantor tersebut sekitar pukul 10.00 WIB.

Seorang petugas keamanan Kanwil ATR/BPN Jatim mengatakan rombongan penyidik datang menggunakan tiga hingga empat mobil Toyota Innova berwarna hitam.

"Sekitar jam 10.00 WIB tadi, pakai tiga sampai empat mobil," kata petugas keamanan tersebut.

Dia mengaku tidak mengetahui jumlah penyidik yang datang. Setibanya di lokasi, personel KPK langsung masuk ke gedung untuk melakukan penggeledahan.

"Kurang tahu jumlahnya, langsung masuk ke kantor," ujarnya.

Selain penyidik KPK, sejumlah personel Brimob dengan senjata dan atribut lengkap juga terlihat melakukan penjagaan. Awak media tidak diperbolehkan mendekati gedung Kanwil ATR/BPN Jatim dan hanya dapat melakukan pemantauan dari area halaman kantor.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya penggeledahan tersebut. Dia mengatakan hingga Kamis siang, kegiatan masih berlangsung.