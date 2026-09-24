Polisi Gresik Bongkar Pencurian Motor di Rest Area Wahas, 2 Orang Ditangkap

jatim.jpnn.com, GRESIK - Tim gabungan Unit Resmob Sat Reskrim Polres Gresik dan Unit Reskrim Polsek Balongpanggang menangkap dua terduga pelaku pencurian sepeda motor di Rest Area Wahas, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik.

Kedua terduga pelaku berinisial FH (28) dan HYU (27) ditangkap di wilayah Kecamatan Kedamean, Gresik, pada Minggu (13/9) sekitar pukul 12.30 WIB.

Kasus tersebut bermula ketika sepeda motor Honda Scoopy warna hitam-putih milik Asnan Rosadi (48) dibawa anaknya untuk mengikuti latihan Paskibra di kawasan Rest Area Wahas pada Jumat (11/9).

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Saat latihan berlangsung sekitar pukul 18.00 WIB, anak korban sempat mendatangi sepeda motor untuk mengambil air minum dari dalam jok.

Namun, kehilangan baru diketahui setelah latihan selesai sekitar pukul 19.00 WIB. Sepeda motor yang sebelumnya diparkir di lokasi tersebut sudah tidak ada.

Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp10 juta dan kemudian melaporkan pencurian tersebut ke Polsek Balongpanggang.

Polisi langsung melakukan penyelidikan setelah menerima laporan. Tim gabungan Resmob Satreskrim Polres Gresik bersama Unit Reskrim Polsek Balongpanggang kemudian melacak keberadaan pelaku dan sepeda motor korban.

Penyelidikan mengarah ke wilayah Kedamean. Petugas akhirnya berhasil menangkap FH dan HYU tanpa perlawanan.