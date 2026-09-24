Perempuan Diduga Curi Uang Keluarga Pasien di Ruang Tunggu RSUD Soegiri Lamongan

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Seorang perempuan diduga mencuri sejumlah uang milik keluarga penunggu pasien di RSUD Soegiri Lamongan. Saat ini, aparat kepolisian tengah melakukan proses penyelidikan.

Berdasarkan video yang beredar, terlihat perempuan tengah mengecas sembari memainkan ponselnya, dengan posisi tidur membelakangi orang lainnya di sebuah ruangan.

Lalu, perempuan itu meletakan ponselnya dan berusaha mengenakan jilbab yang sebelumnya hanya dipegang. Dia berganti posisi tidur serta mengambil tas cokelat di sampingnya.

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Dia tampak tak mendapatkan apapun sehingga mengembalikannya dan berdiam sejenak. Perempuan itu melanjutkannya dengan mengambil tas lain berwarna merah.

Perempuan tersebut tampak menggenggam sejumlah kertas dan langsung memasukkan ke tas berwarna hitam. Selanjutnya, dia dengan cepat membereskan barang serta langsung pergi.

Berdasarkan informasi, perempuan tersebut mengambil uang sejumlah Rp2,5 juta ketika berada di tengah keluarga yang sedang menunggu pasien di Ruang ICU RSUD Soegiri Lamongan.

Kasi Humas Polres Lamongan Ipda M Hamzaid mengatakan pihaknya telah menerima laporan terkait tindak pencurian uang keluarga pasien di RSUD Soegiri Lamongan itu.

"Benar kami dari Polres Lamongan telah menerima laporan dugaan tindak pidana pencurian di sebuah tempat didalam area Rumah Sakit yang ada di wilayah kabupaten Lamongan," kata Hamzaid saat dikonfirmasi, Rabu (23/9).