Perempuan di Lumajang Jadi Korban Begal, Dua Pelaku Tewas Ditabrak sang Suami

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Seorang suami berinisial MH di Kabupaten Lumajang nekat mengejar dan menabrak dua pelaku begal sepeda motor istrinya hingga tewas dan luka-luka, Selasa (22/9).

Kasi Humas Polres Lumajang Ipda Suprapto mengatakan awalnya korban bernama Rohimah (32), warga Desa Penawungan, Kecamatan Ranuyoso berangkat kerja, pukul 04.30 WIB.

Namun, perempuan tersebut merasa sakit sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanannya menggunakan sepeda motor, sampai ke tempat kerjanya di wilayah Probolinggo.

“MH menelepon korban untuk menunggu, nanti sepeda motornya Honda Beat warna merah muda nomor polisi N 5060 YAC diletakkan di warung,” kata Suprapto saat dikonfirmasi, Rabu (23/9).

Akhirnya MH tiba ke tempat yang dimaksud menggunakan mobil Toyota Avanza berwarna silver nomor polisi N 1362 NQ, tetapi istrinya bercerita sepeda motornya telah dibegal.

“MH mengejar pelaku dengan menggunakan mobil menuju ke arah utara. Dia melihat kedua pelaku yang membawa sepeda motor korban dan sarana milik pelaku,” ujarnya.

MH langsung menabrak kedua pelaku yang mengendarai sepeda motor tersebut dari belakang. Lalu, mobil yang dikendarai suami korban itu hilang kendali hingga menabrak rumah warga.

Para pelaku yang ditabrak oleh suami korban tersebut berinisial DSP (26) dan MZB (20). Keduanya merupakan warga Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang.