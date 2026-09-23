Viral Dugaan Pelecehan Berkedok Konten Boneka di Jalan Tunjungan, Polisi Turun Tangan

jatim.jpnn.com - Polrestabes Surabaya menyelidiki dugaan pelecehan seksual berkedok pembuatan konten video boneka yang menyasar perempuan di kawasan Jalan Tunjungan.

Kasus tersebut viral di media sosial setelah salah satu korban berinisial AS membagikan pengalaman tidak menyenangkan yang dialaminya.

Peristiwa itu terjadi pada 5 Agustus 2026 sekitar tengah malam. Saat berjalan menuju area parkir di kawasan Jalan Tunjungan, AS bersama temannya dihampiri dua pria yang menawarkan pembuatan konten video singkat.

Baca Juga: WNA Korsel Pemilik Resto di Surabaya Bantah Lakukan Pelecehan Seksual Kepada Pegawai

"Bilang, ‘Halo Kak, mau masuk konten nggak? Cuma take video 20 detik aja, paling lama. Kontennya sama boneka, nanti kita tos terus aku kasih boneka ke kakak’," kata AS saat menjelaskan modus tersebut, Selasa (22/9).

AS sempat menolak tawaran itu. Namun, temannya akhirnya menyetujui ajakan tersebut karena merasa tidak enak hati. Saat berusaha mencegah temannya, AS justru ikut ditarik masuk ke dalam frame kamera.

Dalam proses perekaman, mereka diberi boneka dan diminta mengikuti sejumlah instruksi. Salah satunya memegang bagian ekor boneka yang menurut AS menjadi bagian dari dugaan pelecehan.

"Tos-tosan, ngasih boneka, disuruh lihat ekor bonekanya, disuruh pegang ekornya, ketawa-ketawa dan saling lempar satu sama lain," bebernya.

Merasa tidak nyaman dengan kejadian tersebut, AS kemudian menceritakan pengalamannya melalui media sosial Threads. Unggahan itu kemudian mendapat perhatian luas. Sejumlah perempuan lain juga mengaku pernah mengalami perlakuan serupa.