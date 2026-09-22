Pria di Jember Dilaporkan Seusai Ngaku Bertemu Allah dan Dicium Nabi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang pria bernama Abdullah Arrosyi alias Kiai Abdullah asal Jember dilaporkan usai mengaku bertemu dengan Allah SWT dan dicium nabi di media sosial TikTok miliknya.

Kasi Humas Polres Jember Ipda Firmansyah membenarkan adanya laporan adanya laporan terhadap warga Desa Sumberweling, Kecamatan Sumberbaru tersebut.

“Beliau mengklaim pernah bertemu langsung secara sadar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah,” kata Firmansyah saat dikonfirmasi, Selasa (22/9).

Konten yang diunggah terlapor pada akun TikTok pribadinya @kyai.padepokan86 tersebut, memicu reaksi penolakan dari masyarakat dan tokoh sekitar tempat tinggalnya.

“Kegiatan tersebut meresahkan warga sekitar atau tokoh agama setempat di daerah situ. Sehingga konten itu sempat memicu polemik, rentan kerusuhan di tengah warga,” ujarnya.

Selanjutnya, aparat kepolisian melakukan proses mediasi bersama sejumlah warga, tokoh agama, dan organisasi masyarakat (ormas) setempat, di Mapolsek Sumberbaru.

Firmansyah menyebut warga meminta Kiai Abdullah menghapus postingannya dalam dua kali mediasi itu. Namun, pria itu menolak sehingga proses berlanjut ke laporan polisi.

“Yang bersangkutan tidak berkenan dan tidak bersedia (menghapus). Karena itu, akhirnya yang bersangkutan dilaporkanlah ke Polres Jember atas dugaan penistaan agama,” jelasnya.