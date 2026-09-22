Pencuri di Surabaya Tinggal Sepeda Motor Setelah Dapat Kendaraan Korban

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang pencuri meninggalkan sepeda motornya setelah mendapatkan kendaraan curiannya di Surabaya. Polisi mengamankan barang bukti itu untuk mencari keberadaan pelaku.

Kapolsek Bubutan Kompol Sandi Putra mengatakan peristiwa pencurian kendaraan bermotor (curanmor) itu terjadi di Jalan Sumber Molyo, Kelurahan Gundi, Sabtu (19/9) lalu.

Awalnya korban Muchlisin berniat untuk berangkat salat subuh di masjid terdekat rumahnya. Akan tetapi, dia melihat sepeda motor miliknya sudah tidak terparkir di terasnya.

“Sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor polisi L 5939 JW tahun 2019 yang terparkir di teras rumah sudah tidak berada di tempat,” kata Sandi saat dikonfirmasi, Selasa (22/9).

Korban memutuskan untuk mendatangi rumah pengurus RT untuk melihat CCTV yang ada di lingkungan itu. Dia berniat mencari tahu ke mana sepeda motornya menghilang.

“Setelah dilakukan pengecekan terhadap rekaman CCTV, terlihat seorang yang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi L 3380 ACM,” ujarnya.

Pria dalam rekaman CCTV tersebut masuk ke gang rumah korban membawa sepeda motornya sendiri. Namun, dia berganti dengan kendaraan ketika meninggalkan lokasi.

“Pelaku terlihat keluar dari gang dengan menggunakan sepeda motor milik pelapor. Kemudian membawa sepeda motor tersebut melarikan diri menuju ke arah jalan raya,” jelasnya.