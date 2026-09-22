Jukir Liar Pukul & Ludahi Sopir Mobil di Toko Modern Surabaya Positif Narkoba

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Juru parkir (jukir) liar yang memukul dan meludahi seorang pengemudi mobil di toko modern Jalan Dharmahusada, Surabaya, terbukti mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu.

Kasat Samapta Polrestabes Surabaya AKBP Erika Purwana Putra mengatakan awalnya menerima laporan adanya jukir yang diduga memukul dan meludahi pengemudi mobil, Senin (7/9).

“Tim Tipiring langsung menuju lokasi kejadian setelah menerima laporan masyarakat adanya jukir yang diduga melakukan penganiayaan,” kata Erika tertulis, Senin (21/9).

Petugas langsung menangkap pelaku bernama Micko Sallfa Kosasi (23) warga Jalan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Surabaya, dan membawanya ke Mapolrestabes Surabaya.

“Kami menyerahkan ke piket Reskrim untuk diperiksa lebih lanjut. Pelaku dilakukan tes urine oleh Sat Narkoba Polrestabes Surabaya dan terbukti positif konsumsi narkotika jenis sabu-sabu,” jelasnya.

Erika menyebut pihaknya tidak menemukan barang bukti sabu-sabu yang dikonsumsi oleh jukir liar tersebut. Saat ini, pelaku menjalani pemeriksaan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).

Pria itu pun terbukti melanggar UU RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika, UU RI No 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sebagaimana m diubah dengan UU RI No 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Sementara itu, pelaku Micko mengakui sempat mengonsumsi sabu-sabu ketika dimintai keterangan. Namun, dia tak menjelaskan asal barang tersebut diterimanya.