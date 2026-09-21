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Jukir Liar Ungkap Kronologi Kejadian Pukul & Ludahi Sopir Mobil di Toko Modern Surabaya

Senin, 21 September 2026 – 21:30 WIB
Jukir Liar Ungkap Kronologi Kejadian Pukul & Ludahi Sopir Mobil di Toko Modern Surabaya - JPNN.com Jatim
Pelaku pemukulan pengemudi mobil saat berada di Mapolrestabes Surabaya, Senin (21/9). Foto: Dok. Instagram @luthfie.daily

jatim.jpnn.com, SURABAYA -  

Juru parkir (jukir) liar yang ditangkap setelah melakukan ke pengemudi mobil di toko modern Jalan Dharmahusada, Surabaya, mengungkap kronologi saat peristiwa terjadi.

Dalam video yang diunggah pada akun media sosial resmi Kapolrestabes Surabaya, Kombes Luthfie Sulistiawan di @luthfie.daily, pelaku Micko Sallfa Kosasi (23) mengakui bukan jukir resmi.

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“Bukan (petinju), saya diprovokasi pak. Kalau (jukir) resmi, bukan pak,” kata pelaku dalam potongan video yang diunggah @luthfie.daily, Senin (21/9).

Micko mengatakan peristiwa pemukulan tersebut terjadi, Senin (7/9) sekitar pukul 10.00 WIB. Ketika itu, seorang pelanggan baru keluar dari toko modern dan masuk ke dalam mobilnya.

“Dia keluar dari parkiran, mundurkan mobilnya saya arahkan, enggak dikasih uang mau tancap gas,” ujarnya.

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Lalu, pria asal Jalan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Surabaya tersebut langsung memegangi kaca kendaraan yang mau ditutup oleh pengemudi mobil dari dalam.

“Kacanya mau dinaikkan saya pegangi, saya sampai terseret beberapa meter terus saya ludahi,” jelasnya.

Jukir liar pukul dan ludahi sopir mobil di toko modern Jalan Dharmahusada, Surabaya mengungkap kronologi peristiwa
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TAGS   Polrestabes Surabaya jukir liar toko modern Pemukulan jukir pukul pengendara

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