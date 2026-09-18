Madura United Bidik Kemenangan Ketiga, Jose Gomes Tak Mau Remehkan PSIM

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Madura United FC membidik kemenangan ketiga secara beruntun saat menjamu PSIM Yogyakarta pada pekan ketiga BRI Super League 2026/27. Duel kedua tim dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (18/9) malam.

Pelatih Madura United Jose Gomes memastikan anak asuhnya telah siap menghadapi laga tersebut.

Laskar Sape Kerrab datang dengan modal positif setelah meraih dua kemenangan pada dua pertandingan awal, yakni mengalahkan Persijap Jepara 2-0 dan PSS Sleman 3-1.

Meski demikian, Jose Gomes tidak ingin timnya terlena. Pelatih asal Portugal itu menilai PSIM Yogyakarta memiliki kualitas dan berpotensi menyulitkan timnya.

"Persiapan kami cukup bagus. Pemain sudah fokus 100 persen di sini, tapi kami yakin laga besok akan sulit juga, karena PSIM juga tim bagus, tetapi kami akan dapatkan poin lagi di sini, karena sudah menang dua kali," kata Jose Gomes saat konferensi pers, Kamis (17/9).

Jose Gomes menyadari PSIM datang ke Pamekasan dengan motivasi berbeda. Skuad asuhan Jean-Paul van Gastel tersebut belum meraih kemenangan dalam dua laga awal BRI Super League musim ini.

Pada pertandingan pertama, PSIM bermain imbang 1-1 melawan Persita Tangerang di Stadion Sultan Agung, Bantul, Sabtu (5/9).

Hasil tersebut kemudian dilanjutkan dengan kekalahan tipis 0-1 dari Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (13/9).