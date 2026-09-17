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Keluarga Korban KMP Virgo Dapat Perhatian Khofifah, Pendidikan hingga Usaha Disiapkan

Kamis, 17 September 2026 – 19:27 WIB
Keluarga Korban KMP Virgo Dapat Perhatian Khofifah, Pendidikan hingga Usaha Disiapkan - JPNN.com Jatim
Khofifah takziah ke keluarga korban KM Virgo Transport 8 di Surabaya. Pemprov Jatim menyiapkan akses pendidikan dan bantuan penguatan ekonomi. Foto: Humas Pemprov Jatim

jatim.jpnn.com, SURABAYA -
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambangi rumah duka Imam Soeparno, salah satu warga Jatim yang menjadi korban musibah tenggelamnya KMP Virgo Transport 8 di perairan Masalembu.


Khofifah datang ke rumah duka di Jalan Sememi Jaya Gang 4 Nomor 62 RT 03/RW 01, Kelurahan Benowo, Kecamatan Sememi, Surabaya, Kamis (17/9).


Didampingi Kepala Dinas Sosial Jatim dan Kalaksa BPBD Jatim, Khofifah menyampaikan belasungkawa sekaligus menyerahkan santunan kepada keluarga almarhum.

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“Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Kami menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga almarhum Bapak Imam Soeparno, salah satu korban tenggelamnya KMP Virgo di wilayah Masalembu,” ujar Khofifah.


Dia mendoakan agar seluruh dosa dan kekhilafan almarhum diampuni Allah SWT, amal ibadahnya diterima, serta mendapat tempat terbaik di sisi-Nya.


“Semoga seluruh khilafnya diampuni oleh Allah SWT, amal ibadah beliau diterima oleh Allah SWT, dan beliau dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin,” tuturnya.

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Khofifah mengatakan proses investigasi kecelakaan laut tersebut kini dilakukan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).


Investigasi, kata dia, diperlukan untuk mengetahui secara menyeluruh kronologi maupun faktor yang menyebabkan kecelakaan.

Khofifah takziah ke keluarga korban KM Virgo Transport 8 di Surabaya. Pemprov Jatim menyiapkan akses pendidikan dan bantuan penguatan ekonomi.
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TAGS   kmp virgo transport 8 korban kmp virgo Khofifah Indar Parawansa bantuan korban kmp virgo Pemprov Jatim

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