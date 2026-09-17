Truk ODOL Diperiksa di Surabaya, Polisi Temukan 7 Motor Bodong Hendak Dikirim ke Sunda

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polsek Gunung Anyar menggagalkan pengiriman tujuh sepeda motor yang tidak dilengkapi dokumen kendaraan sah menggunakan truk barang. Pengungkapan itu berawal ketika petugas mencurigai sebuah truk yang melintas di Jalan Ir Soekarno, Surabaya, Rabu (9/9).

Truk bernopol ED 8114 CD tersebut diduga mengalami over dimension over load (ODOL). Muatannya terlihat berlebihan dengan bagian belakang truk tampak lebih menjorok dibandingkan muatan pada umumnya.

Kapolsek Gunung Anyar Iptu Tulus Wibowo mengatakan petugas yang sedang berpatroli sekitar pukul 15.00 WIB kemudian menghentikan truk tersebut.

"Saat kami tanya, sopir terlihat panik akhirnya timbul kecurigaan dan petugas langsung memeriksa," kata Tulus, Kamis (17/9).

Saat muatan dibongkar, petugas menemukan sejumlah sepeda motor yang diselipkan di antara barang-barang kiriman.

Motor tersebut tidak diletakkan secara terbuka. Kendaraan ditutupi barang lain dan terpal. Di bagian belakang truk juga terdapat lemari yang membuat keberadaan motor tidak langsung terlihat.

"Total ada 11 motor dan tujuh di antaranya tidak dilengkapi dokumen kendaraan yang sah," sebutnya.