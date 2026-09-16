Polres Gresik Gagalkan Pengiriman 10,8 Kg Ganja yang Disembunyikan di Tangki Vespa

jatim.jpnn.com, GRESIK - Sat Resnarkoba Polres Gresik menggagalkan pengiriman narkotika jenis ganja seberat 10,858 kilogram yang disembunyikan di dalam komponen sepeda motor Piaggio Vespa.

Puluhan paket tanaman kering diduga ganja itu ditemukan di dalam sebuah paket sepeda motor yang hendak dikirim melalui gudang ekspedisi di Jalan Raya Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik.

Wakapolres Gresik Kompol Rizki Santoso mengatakan pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan karyawan ekspedisi Cargo Gresik melalui Call Center 110 pada Rabu (9/9).

Karyawan mencurigai paket sepeda motor yang akan dikirim sehingga melaporkannya kepada polisi.

"Berawal dari kecurigaan karyawan terhadap paket motor yang akan dikirim, lalu dilaporkan melalui call center 110 yang segera kami tindaklanjuti," kata Rizki, Rabu (16/9).

Polisi kemudian melakukan pemeriksaan dan membongkar bagian sepeda motor tersebut.

Hasilnya, petugas menemukan 30 kantong plastik berisi batang, daun, dan biji tanaman kering yang diduga kuat merupakan ganja.

"Barang bukti tersebut kini kami amankan yaitu berupa sebanyak 30 kantong plastik berisi tanaman kering diduga ganja dengan berat total bruto sekitar 10,858 kilogram," ujar Rizki.