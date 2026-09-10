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Bobol Sekolah di Surabaya, Pelaku Tepergok Bersembunyi di Atas Pohon

Kamis, 10 September 2026 – 19:47 WIB
Bobol Sekolah di Surabaya, Pelaku Tepergok Bersembunyi di Atas Pohon - JPNN.com Jatim
Dua orang ditangkap setelah diduga membobol SDN Kompleks Kenjeran II Surabaya. Salah satu pelaku ditemukan bersembunyi di atas pohon. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Unit Reskrim Polsek Kenjeran Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ditangkap dua orang yang diduga membobol SDN Kompleks Kenjeran II di Jalan Wiratno, Surabaya, Rabu (9/9).

Salah satu pelaku bahkan ditemukan bersembunyi di atas pohon saat diduga hendak melarikan diri dari lokasi.

Kedua orang yang ditangkap masing-masing berinisial AA (21) perempuan asal Manukan Lor dan KW (15) warga Tandes yang masih berstatus anak berhadapan dengan hukum.

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Keduanya diduga mengambil uang tunai Rp8.805.500 dan sebuah pacing pad dari dalam sekolah.

Kapolsek Kenjeran Kompol Yuyus Andriastanto melalui Kasi Humas Iptu Suroto mengatakan kasus tersebut terungkap setelah seorang saksi mencurigai kamera pengawas atau CCTV sekolah tiba-tiba mengalami gangguan.

"Saksi kemudian meminta suaminya mendatangi sekolah. Saat melakukan pemeriksaan, dia melihat orang tidak dikenal berada di dalam lingkungan sekolah dan segera melaporkannya ke Polsek Kenjeran," kata Suroto, Kamis (10/9).

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Petugas yang tiba di lokasi kemudian menemukan salah satu pelaku inisial AA berada di atas pohon.

“Ketika anggota tiba di lokasi, salah satu pelaku berinisial AA berada di atas pohon dan diduga hendak melarikan diri. Sementara KW menunggu di luar pagar sekolah,” ujarnya.

Dua orang diamankan setelah diduga membobol SDN Kompleks Kenjeran II Surabaya. Salah satu pelaku ditemukan bersembunyi di atas pohon.
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TAGS   pembobolan sekolah SDN kompleks Kenjeran II Polres Pelabuhan Tanjung Perak pencurian surabaya sekolah dibobol

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