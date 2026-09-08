Terduga Pembakar TN Baluran Akui Beraksi 4 Hari Berturut-turut, Ini Lokasinya

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara menyebut terduga pelaku pembakaran kawasan Taman Nasional Baluran (TN Baluran), Situbondo, Jawa Timur, mengaku berulang kali melakukan pembakaran di sejumlah lokasi.

Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Aswin Bangun mengatakan pria berinisial MF diamankan petugas saat patroli pada Kamis (3/9) sekitar pukul 04.15 WIB.

"Dalam pemeriksaan, MF menerangkan bahwa korek api gas tersebut digunakan untuk melakukan pembakaran di kawasan TN Baluran, dan yang bersangkutan mengakui melakukan pembakaran di sejumlah lokasi," kata Aswin, Senin (7/9).

Saat diamankan, petugas turut menyita sejumlah barang bukti, salah satunya korek api gas yang diduga digunakan untuk membakar kawasan konservasi tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, MF mengaku melakukan pembakaran pada 31 Agustus, 1 September, 2 September, dan 3 September 2026.

Pembakaran tersebut disebut terjadi di sejumlah lokasi, antara lain sekitar Waduk Bajul Mati serta wilayah Pos 1 dan Pos 2 TN Baluran.

Aswin mengatakan berdasarkan pemeriksaan awal, aksi pembakaran tersebut dilakukan atas inisiatif MF sendiri.

Meski demikian, seluruh keterangan terduga pelaku masih akan didalami dan dicocokkan dengan alat bukti serta fakta yang ditemukan di lapangan.