Rumah Kosong di Gunung Anyar Dibobol, Velg Range Rover dan Sparepart BMW Raib

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Rumah kosong di Jalan Gunung Anyar Tambak IV, Surabaya dibobol maling. Sejumlah barang berharga raib berupa satu set velg Range Rover Evoque dan sparepart BMW M3.

Pemilik rumah Mirna Aprilia Churaini mengetahui kejadian tersebut saat datang ke rumah pada Kamis (3/9) untuk mencatat meteran PDAM. Setibanya di lokasi, dia mendapati pintu rumah dalam kondisi terbuka. Saat masuk, kondisi sejumlah ruangan sudah berantakan.

“Waktu saya datang ternyata pintunya sudah kebuka. Terus saya masuk lagi ke dalam ternyata sudah kacau di dalam,” kata Mirna.

Sejumlah barang yang hilang di antaranya satu set velg Range Rover orisinal dan sparepart BMW orisinal, seperti shockbreaker. Selain itu, dua unit indoor dan outdoor AC, kompresor kulkas, seluruh stop kontak rumah, meteran PDAM, hingga laptop juga raib.

“Kerugian bisa lebih dari Rp 50 juta. Saya enggak hitung angka pastinya berapa,” ujarnya.

Mirna menduga pelaku masuk melalui bagian atas rumah. Dugaan itu muncul setelah dia menemukan plafon dalam kondisi jebol.

Sebuah tangga kayu juga ditemukan tertinggal di lokasi. Sementara itu, bagian sela pagar rumah ditutup menggunakan kain yang diduga untuk menghalangi pandangan warga terhadap aktivitas pelaku.

“Kayaknya dari atas karena dari atas itu sudah dijebol. Pelakunya sempat ninggalin tangga sama jebol plafon,” jelasnya.