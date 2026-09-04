Diduga Bakar Lahan di Hutan Ngawi, Pria Asal Blora Ditangkap Polisi

jatim.jpnn.com, NGAWI - Sat Reskrim Polres Ngawi menangkap seorang pria berinisial R (38) warga Kabupaten Blora, Jawa Tengah, yang diduga melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar di kawasan hutan.

R ditangkap setelah diduga membakar lahan di kawasan RPH Ngasem, BKPH Sonde, Petak 26d-1 yang masuk wilayah hukum Polres Ngawi. Aksi tersebut dinilai berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang lebih luas, terutama di tengah kondisi cuaca yang kering.

Kasat Reskrim AKP Pras Ardinata membenarkan penangkapan tersebut.

"Kami mengamankan satu orang terduga pelaku pembakaran lahan di dalam kawasan hutan. Saat ini yang bersangkutan masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Satreskrim," kata Pras melalui keterangan resminya, Kamis (3/9).

Pengungkapan kasus tersebut bermula ketika petugas Polmob Perhutani KPH Ngawi melakukan patroli rutin pada Selasa (1/9) sekitar pukul 08.00 WIB. Saat patroli, petugas mendengar suara mesin gergaji sekaligus melihat kepulan asap dari dalam kawasan hutan.

Petugas kemudian mendatangi lokasi dan mendapati seorang pria sedang memotong kayu jati. Di lokasi yang sama, petugas juga menemukan aktivitas pembakaran, bahkan ditemukan dua titik api yang berjarak sekitar 10 meter satu sama lain.

Petugas kemudian mengamankan R beserta sejumlah barang bukti. Di antaranya korek api, sisa kayu yang terbakar, serta alat pertanian yang diduga digunakan untuk membabat semak belukar.

Menurut penyidik, modus yang dilakukan terduga pelaku yakni membakar serasah dan rumput kering agar proses pembersihan lahan menjadi lebih cepat dan murah untuk kepentingan pribadi.