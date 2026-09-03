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Kontrakan di Sambikerep Surabaya Jadi Gudang Narkoba, Polisi Temukan 9,57 Gram Sabu-sabu

Kamis, 03 September 2026 – 16:50 WIB
Kontrakan di Sambikerep Surabaya Jadi Gudang Narkoba, Polisi Temukan 9,57 Gram Sabu-sabu - JPNN.com Jatim
Polrestabes Surabaya menggerebek kontrakan yang diduga dijadikan gudang sabu di Sambikerep. Seorang pria ditangkap dan 9,57 gram sabu-sabu disita. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sat Resnarkoba Polrestabes Surabaya menggerebek sebuah rumah kontrakan di Jalan Bringin Harapan Gang Buntu, Sambikerep yang diduga dijadikan gudang penyimpanan sabu-sabu.

Dalam penggerebekan tersebut, polisi menangkap seorang pria berinisial BN, 23, pada Rabu (12/8) sekitar pukul 00.10 WIB.

BN diketahui menyewa kamar kontrakan tersebut untuk menyimpan narkotika jenis sabu sebelum diedarkan kepada pelanggan.

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Kasat Resnarkoba Polrestabes Surabaya AKBP Dodi Pratama membenarkan penggerebekan tersebut.

"Pelaku tersebut menyewa kamar khusus untuk menyimpan barang yang akan diedarkan ke pelanggan," kata Dodi, Kamis (3/9).

BN merupakan warga Dusun Modo, Desa Kebonsari, Kecamatan Sukodadi, Lamongan. Dia diamankan saat berada di dalam kamar kontrakan yang diduga digunakan sebagai tempat penyimpanan sabu.

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Dalam pemeriksaan, BN mengakui barang bukti yang ditemukan polisi merupakan miliknya. Dia mengaku mendapatkan sabu tersebut dari CA yang kini masuk daftar pencarian orang (DPO), dengan perantara AYP yang telah diamankan polisi.

Sabu-sabu itu dibeli BN dengan tujuan untuk kembali dijual guna mendapatkan keuntungan.

Polrestabes Surabaya menggerebek kontrakan yang diduga dijadikan gudang sabu-sabu di Sambikerep. Seorang pria ditangkap dan 9,57 gram sabu disita.
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TAGS   gudang narkoba pengedar narkoba sabu-sabu Polrestabes Surabaya peredaran narkoba

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