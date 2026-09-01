Viral Truk Zigzag dari Suramadu hingga Dupak, Sopir dan Kernet Kena Tilang

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Aksi sebuah truk yang melaju ugal-ugalan dari kawasan Jembatan Suramadu hingga Jalan Dupak, Surabaya, menjadi sorotan setelah videonya viral di media sosial.

Dalam rekaman yang beredar, truk tersebut terlihat melaju dengan kecepatan tinggi dan beberapa kali bergerak zigzag di tengah jalan.

Kendaraan berukuran besar itu juga tampak bergoyang saat melintas di jalan raya. Aksi tersebut semakin menjadi perhatian ketika kernet terlihat mengeluarkan sebagian tubuhnya melalui jendela sambil berjoget saat truk masih melaju.

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Video aksi tersebut kemudian tersebar luas di media sosial, salah satunya melalui TikTok.

Menindaklanjuti video viral tersebut, Satlantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi kendaraan serta orang-orang yang terlibat.

Polisi kemudian mengamankan pengemudi truk berinisial N bersama kernetnya.

Kasatlantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP Imam Sayfudin Rodji mengatakan pihaknya telah memberikan tindakan berupa tilang kepada pengemudi dan kernet.

Keduanya juga diminta membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatan serupa.