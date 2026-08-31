Pelajar SD di Surabaya Nyaris Jadi Korban Pemerkosaan Seorang Kakek, Pelaku Digigit

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang kakek berusia 62 tahun asal Sawahan, Surabaya gagal melakukan perbuatan bejat terhadap cucunya, siswi sekolah dasar karena korban berteriak histeris.

Meskipun gagal dilakukan, proses hukum terhadap kakek berinisial M tetap berlanjut. Satres PPA-PPO Polrestabes Surabaya menangkapnya dengan tuduhan dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur.

Kasatres PPA-PPO Polrestabes Surabaya AKBP Melatisari mengatakan peristiwa dugaan pemerkosaan ini terjadi di wilayah Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Surabaya. M ditangkap seusai ibu korban melaporkan ke kepolisian dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/ /VII/2026/SPKT/POLRESTABES SURABAYA tertanggal 20 Juli 2026.

"Kasus tersebut dilaporkan langsung oleh ibu kandung korban, HR (34). Peristiwa terjadi pada Minggu 19 Juli 2026," ujar Melatisari, Minggu (30/8).

Dia menjelaskan kronologi kejadian itu bermula ketika korban hendak membeli jajanan di warung milik neneknya. Namun, di lokasi hanya ada M yang sedang berjaga.

M tiba-tiba memiliki niat untuk menyetubuhi korban. Dia menarik tangan korban lalu mengajaknya ke dalam warung lalu melakukan perbuatan bejatnya tersebut.

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Korban berupaya melakukan perlawanan dengan berteriak dan menggigit tangan tersangka hingga pegangan pelaku terlepas. Korban kemudian melarikan diri kembali ke rumah dengan kondisi ketakutan lalu melapor kepada ibunya.

Mengetahui hal itu, ibu korban tak tinggal diam. Mereka bergegas menuju kantor polisi untuk melaporkan aksi bejat M.