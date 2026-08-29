Kapolrestabes Surabaya Sanksi Demosi Personel yang Minta Uang untuk Ambil Kendaraan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kapolrestabes Surabaya Kombes Luthfie Sulistiawan menindak tegas anggotanya yang terbukti meminta uang kepada warga saat mengambil bang bukti kecelakaan.

Hal itu diungkapkan Luthfie dalam unggahan pada akun Instagram miliknya @luthfie.daily. Dia meminta Kasat Lantas Polrestabes Surabaya segera menemui korban.

“Kasat Lantas temui korban yang kemarin dimintain duit itu. Sampaikan nanti dari saya ganti 10 kali lipat, itu komitmen saya,” kata Luthfie dalam postingannya di Instagram, Jumat (29/8).

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Luthfie mengatakan pihaknya telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Namun, ternyata masih ada anggotanya yang mengecewakan.

“Saya sudah berulang kali sampaikan, masyarakat yang menjadi korban pencurian mengalami kecelakaan kita harus paham, bersangkutan sedang mengalami musibah jangan itu ditambah lagi,” ujarnya.

“Datangnya dari orang yang bertugas untuk memberikan pelayanan, melindungi, mengayomi, justru menjadi orang yang menambah berat beban hidupnya,” imbuh dia.

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Luthfie berjanji akan menjatuhkan sanksi tegas kepada anggotanya yang terbukti meminta sejumlah uang kepada masyarakat yang berniay mengambil bang bukti kendaraan bermotor.

“Saya akan berikan hukuman keras betul, karena inilah yang mencederai rekan-rekan yang sudah berbuat baik, yang sudah berjibaku memberikan pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.