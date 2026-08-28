Ketahuan Curi Motor di Surabaya, Dua Pelaku Curanmor Diamuk Massa

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dua pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) ketahuan saat beraksi di Jalan Mrutu Kalianyar, Surabaya, Senin (24/8) dini hari. Keduanya MW (26) dan RWS (30) warga Jalan Dukuh Bulak Banteng Perintis, Surabaya, kemudian diamankan polisi setelah sempat menjadi sasaran amuk massa.

Kedua tersangka diduga hendak mencuri sepeda motor Honda Beat milik SS (30) warga Jalan Mrutu Kalianyar, Kecamatan Semampir, Surabaya.

Kapolsek Semampir Kompol Herry Iswanto mengatakan kedua tersangka sempat menjalani perawatan di rumah sakit setelah diamuk massa.

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"Kedua tersangka sempat dirawat di rumah sakit. Saat ini sudah kami amankan di Polsek Semampir," kata Herry, Kamis (27/8).

Kasus tersebut bermula ketika kedua tersangka diduga mencuri sepeda motor milik korban. Dalam aksinya, salah satu tersangka menuntun sepeda motor korban untuk dibawa keluar dari lokasi. Sementara rekannya bertugas mengawasi situasi sekitar.

Namun, aksi tersebut diketahui warga. Teriakan maling kemudian membuat massa berdatangan dan mengepung kedua tersangka di Simpang Empat Jalan Mrutu Kalianyar.

"Saat itu, satu tersangka menuntun keluar motor korban. Sementara satu lagi melihat situasi sekitar," ujarnya.

Kedua tersangka yang terkepung massa kemudian menjadi sasaran pengeroyokan hingga mengalami luka-luka. Polisi yang datang ke lokasi langsung mengamankan keduanya untuk mencegah situasi makin meluas.