Wanita Tersangka Tabrakan Maut di Surabaya Dijerat Pasal Berlapis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - ENR (32) wanita mabuk menabrak seseorang hingga meninggal dunia di Jalan Gubernur Suryo, Surabaya terancam pasal berlapis dengan hukuman maksimal enam tahun penjara.

Kanit Gakkum Sat Lantas Polrestabes Surabaya Iptu Sulthon NA mengatakan tersangka dinilai sengaja melarikan diri dan lalai hingga berujung dengan kematian seseorang.

Hukuman pertama, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) karena lalai menyebabkan kecelakaan lalu lintas hingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

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Kedua Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ yang mengatur setiap orang wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.

"Pelaku kita tetapkan dengan Pasal 310 ayat (4) juncto Pasal 106 ayat (1)," kata Sulthon di Kantor Sat Lantas Polrestabes Surabaya, Selasa (25/8).

Kemudian, ENR juga dijerat menggunakan Pasal 312 juncto Pasal 231 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ yang mengatur pidana bagi pelaku tindak pidana tabrak lari.

"Dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dan kita juncto-kan Pasal 312 juncto Pasal 231 karena pada saat kejadian yang bersangkutan melarikan diri," jelasnya.

Sulthon menyebut ENR juga terbukti tidak dilengkapi SIM dan STNK ketika mengemudikan mobil Mitsubishi Outlander berwarna putih dengan nomor polisi L 1049 OO.