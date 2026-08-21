Curiga Saat Geledah Pengunjung, Petugas Lapas Banyuwangi Temukan Sabu-Sabu

jatim.jpnn.com, BANYUWANGI - Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banyuwangi menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu dan obat terlarang yang diduga dilakukan seorang perempuan berinisial PW.

Perempuan tersebut diduga membawa barang terlarang itu untuk diberikan kepada suaminya yang sedang menjalani masa pidana di Lapas Banyuwangi.

Kepala Lapas Kelas IIA Banyuwangi Solichin mengatakan upaya penyelundupan terbongkar setelah petugas melakukan pemeriksaan terhadap PW saat hendak masuk ke dalam lapas.

Petugas mencurigai adanya benda asing yang disembunyikan pada bagian tubuh sensitif perempuan tersebut.

"Kecurigaan petugas kami muncul saat melakukan penggeledahan. Setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan, ditemukan benda asing yang disembunyikan di bagian tubuh sensitif," kata Solichin, Jumat (21/8).

Menurut dia, PW kemudian menjalani pemeriksaan oleh petugas dan mengakui membawa narkotika serta obat terlarang atas permintaan suaminya. Petugas selanjutnya membuka bungkusan yang dibalut plastik tersebut di hadapan PW dan suaminya.

Dari pemeriksaan itu ditemukan sembilan klip. Lima klip berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, sedangkan empat klip lainnya berisi obat terlarang.

"Di dalam plastik itu kami temukan ada sembilan klip. Lima klip kami duga merupakan narkotika jenis sabu, sedangkan empat klip lainnya berupa obat terlarang," ujarnya.