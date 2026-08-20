Mobil Patroli Polsek Tambaksari Dibakar Seseorang Dini Hari, 1 Terduga Pelaku Ditangkap

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Mobil patroli milik Polsek Tambaksari, Surabaya, diduga menjadi sasaran pembakaran pada Kamis (20/8) dini hari. Dalam kasus tersebut, Tim Resmob Polrestabes Surabaya mengamankan seorang pria berinisial MH (52) warga Jalan Sawentar Barat, Kecamatan Tambaksari, Surabaya.

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 03.00 WIB di kawasan pagar lapangan sepak bola milik PT Kereta Api Indonesia (KAI). Mobil patroli yang terbakar diketahui sudah lama dalam kondisi rusak dan terparkir di lokasi tersebut.

Petugas keamanan kampung RT 06/RW 11 Punjani mengatakan kebakaran pertama kali diketahui saat dirinya melakukan patroli. Saat itu, dia melihat api sudah membesar di bagian belakang mobil.

"Kejadiannya sekitar pukul 03.00 WIB. Saat patroli, saya melihat api sudah membesar dari bagian belakang mobil," kata Punjani, Kamis (20/8).

Menurut dia, kobaran api kemudian merembet dan menyambar sebuah rombong yang berada tidak jauh dari kendaraan. Rombong tersebut diketahui sudah lama tidak digunakan.

"Kebakaran di bagian belakang mobil, kemudian api menyambar rombong yang sudah tidak terpakai," ujarnya.

Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman. Api akhirnya berhasil dikendalikan sehingga tidak merembet ke area lain di sekitar lapangan.

Setelah kebakaran dipadamkan, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengetahui penyebab kebakaran sekaligus mengumpulkan sejumlah barang bukti.