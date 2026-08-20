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Pria di Surabaya Perkosa Anak Tiri Hingga Korban Hamil, Ngaku Dikira Guling

Kamis, 20 Agustus 2026 – 18:30 WIB
Pria di Surabaya Perkosa Anak Tiri Hingga Korban Hamil, Ngaku Dikira Guling - JPNN.com Jatim
Pelaku pemerkosaan anak tiri berinisial H saat diinterogasi Kapolrestabes Surabaya Kombes Luthfie Sulistiyawan. Foto: Tangkapan layar Instagram @luthfie.daily

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang pria berinisial H (39) yang memerkosa anak tirinya NAH (12) hingga korban hamil mengaku awalnya mengira bocah tersebut adalah guling ketika sedang tidur.

Tersangka H terlihat sudah mengenakan baju tahanan dan tangan diborgol, dalam video yang diunggah akun Instagram Kapolrestabes Surabaya Kombes Luthfie Sulistiawan @luthfie.daily.

Dalam video, H mengatakan tindakannya tersebut dilakukan ketika pagi hingga siang hari. Sebab, ibu korban tengah bekerja dengan demikian rumah dalam keadaan masih sepi.

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“Keadaan sepi, saya pagi di rumah, kalau istri pagi di tempat kerja,” kata H dalam video yang diunggah Instagram @luthfie.daily, Rabu (20/8).

H menyebut pertama kali melakukan tindak pemerkosaan kepada anak tirinya sekitar bulan Januari 2026. Awalnya, dia sedang tidur dan mengira bocah tersebut adalah guling.

“Pas saya tidur, dianya tidur di atas saya, ini kasur saya (bagian bawah), ini kasur dia. Ya, pas tangan saya begini (ke atas), saya nyentuh, enggak sengaja, itu pertamanya,” jelasnya.

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Tersangka mengaku anak tirinya melakukan penolakan ketika tangannya berusaha menyentuh. Akan tetapi, dia terus mengancam untuk tidak menolak tindakannya.

“Tak kira guling saya raba, ya terjadi hubungan, iya (dia nolak). Empat kali, maksudnya empat kali itu, satu minggu sekali, dua minggu sekali begitu,” ujarnya.

Pria berinisial H memerkosa anak tirinya hingga korban hamil. Dia mengaku mengira anak tirinya sebagai guling.
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TAGS   pemerkosaan pemerkosaan anak ayah perkosa anak tiri Polrestabes Surabaya guling

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