JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Polisi Tangkap 2 Pengedar Sabu-sabu Modus Ranjau di Surabaya

Polisi Tangkap 2 Pengedar Sabu-sabu Modus Ranjau di Surabaya

Rabu, 19 Agustus 2026 – 15:43 WIB
Polisi Tangkap 2 Pengedar Sabu-sabu Modus Ranjau di Surabaya - JPNN.com Jatim
Kedua pengedar sabu-sabu di Surabaya setelah ditangkap Polrestabes Surabaya. Foto: Dok. Polrestabes Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Aparat kepolisian menangkap dua pengedar narkoba dengan modus ranjau di Surabaya. Selain itu, petugas juga turut menemukan barang bukti berupa 250,16 gram sabu-sabu.

Kedua pelaku yang ditangkap tersebut berinisial MZK (26) asal Rumah Susun Sombo, Simokerto, Surabaya serta ABA (36) asal Jalan Krajan, Ampel Gading, Malang.

Kasat Resnarkoba Polrestabes Surabaya AKBP Dodi Pratama mengatakan awal mula pengungkapan kasus peredaran narkoba tersebut bermula dari laporan masyarakat.

Baca Juga:

“Info itu ditindaklanjuti pada, Senin (3/8) sekitar pukul 09.00 WIB. anggota menuju kamar kos Jalan Dupak Bangunrejo Surabaya,” kata Dodi, melalui rilisannya, Rabu (19/8).

Ketika itu, kaya Dodi, pihaknya langsung menangkap tersangka MZK tengah berada di kamar indekos tersebut. Akan tetapi, petugas tidak menemukan barang bukti narkoba di lokasi.

Lalu, polisi memutuskan menggeledah tempat tinggal MZK yang berada di Rumah Susun Sombo. Akhirnya, mereka menemukan 100 bungkus plastik klip sabu dengan berat total 250,16 gram.

Baca Juga:

"Anggota kami kemudian menuju lokasi ketiga yang dicurigai yakni di Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar," ucapnya.

Selanjutnya, polisi menangkap tersangka ABA dan mengamankan barang bukti sebuah Iphone 15, sebagai sarana komunikasi dan menerima transfer uang melalui MBanking. 

Polrestabes Surabaya menangkap dua pengedar narkoba di tempat berbeda. Barang bukti yang ditemukan 250,16 gram sabu-sabu.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   pengedar narkoba peredaran narkoba sabu-sabu Polrestabes Surabaya

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU