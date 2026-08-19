Terbongkar Setelah Temukan Video, Gadis Tunanetra Dicabuli Anak Pemilik Panti di Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kasus dugaan pencabulan menimpa seorang gadis penyandang tunanetra berinisial SK (14). Korban diduga menjadi sasaran kekerasan seksual oleh MSN (22) anak pemilik panti asuhan tempat korban tinggal di kawasan Tandes, Surabaya.

Kasus tersebut kini ditangani Sat Reskrim Polrestabes Surabaya setelah ibu korban melaporkan peristiwa itu kepada polisi.

Kasi Humas Polrestabes Surabaya AKP Hadi Ismanto mengatakan perkara tersebut telah masuk tahap penyidikan. MSN juga telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Perkara ini sudah masuk dalam tahap penyidikan. Pihak penyidik Sat Reskrim Polrestabes Surabaya telah melakukan serangkaian tindakan hukum mulai dari pemeriksaan saksi-saksi, visum terhadap korban, hingga penyitaan barang bukti,” kata Hadi melalui keterangan tertulis, Rabu (19/8).

Hadi menjelaskan peristiwa tersebut bermula pada 2016. Saat itu, SK yang merupakan penyandang tunanetra sejak lahir dititipkan bersama kakaknya di sebuah panti asuhan di kawasan Tandes.

Korban dititipkan di panti karena ibunya, WK (31), bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia.

Namun, dugaan kekerasan seksual terhadap korban disebut terjadi secara intens sejak akhir 2024 hingga Juni 2026.

MSN yang merupakan anak pemilik panti diduga memanfaatkan keterbatasan fisik korban untuk melakukan tindakan pencabulan secara berulang di lingkungan panti.