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JPNN.com Jatim Kriminal Terbongkar Setelah Temukan Video, Gadis Tunanetra Dicabuli Anak Pemilik Panti di Surabaya

Terbongkar Setelah Temukan Video, Gadis Tunanetra Dicabuli Anak Pemilik Panti di Surabaya

Rabu, 19 Agustus 2026 – 10:35 WIB
Terbongkar Setelah Temukan Video, Gadis Tunanetra Dicabuli Anak Pemilik Panti di Surabaya - JPNN.com Jatim
Anak pemilik panti di Surabaya berinisial MSN diduga mencabuli anak gadis tunanetra berusia 14 tahun. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kasus dugaan pencabulan menimpa seorang gadis penyandang tunanetra berinisial SK (14). Korban diduga menjadi sasaran kekerasan seksual oleh MSN (22) anak pemilik panti asuhan tempat korban tinggal di kawasan Tandes, Surabaya.

Kasus tersebut kini ditangani Sat Reskrim Polrestabes Surabaya setelah ibu korban melaporkan peristiwa itu kepada polisi.

Kasi Humas Polrestabes Surabaya AKP Hadi Ismanto mengatakan perkara tersebut telah masuk tahap penyidikan. MSN juga telah ditetapkan sebagai tersangka.

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“Perkara ini sudah masuk dalam tahap penyidikan. Pihak penyidik Sat Reskrim Polrestabes Surabaya telah melakukan serangkaian tindakan hukum mulai dari pemeriksaan saksi-saksi, visum terhadap korban, hingga penyitaan barang bukti,” kata Hadi melalui keterangan tertulis, Rabu (19/8).

Hadi menjelaskan peristiwa tersebut bermula pada 2016. Saat itu, SK yang merupakan penyandang tunanetra sejak lahir dititipkan bersama kakaknya di sebuah panti asuhan di kawasan Tandes.

Korban dititipkan di panti karena ibunya, WK (31), bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia.

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Namun, dugaan kekerasan seksual terhadap korban disebut terjadi secara intens sejak akhir 2024 hingga Juni 2026.

MSN yang merupakan anak pemilik panti diduga memanfaatkan keterbatasan fisik korban untuk melakukan tindakan pencabulan secara berulang di lingkungan panti.

Kasus dugaan pencabulan gadis tunanetra 14 tahun di panti asuhan Surabaya terbongkar setelah kakaknya menemukan rekaman terkait perkara.
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TAGS   pencabulan gadis tunanetra panti asuhan surabaya pemilik panti cabuli gadis tunanetra Polrestabes Surabaya Pencabulan surabaya

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