Tragis, Anak Perempuan 10 Tahun di Pamekasan Tewas Diduga Dibunuh Ibu Kandung

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Polisi menangkap seorang perempuan berinisial DA (31) yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap anak kandungnya sendiri TD (10) di Dusun Karang Dalem, Desa Pademawu Barat, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Madura.

DA ditangkap jajaran Polsek Pademawu bersama Satreskrim Polres Pamekasan setelah peristiwa tersebut terjadi pada Senin (17/8).

Kapolres Pamekasan melalui Kasi Humas Polres Pamekasan Ipda Yoni Evan Pratama membenarkan kejadian tersebut. Dia mengatakan petugas mendatangi lokasi setelah menerima informasi dari masyarakat mengenai dugaan pembunuhan.

"Memang benar, pada Senin (17/8) sekitar pukul 11.00 WIB, tim gabungan Polsek Pademawu dan Satreskrim Polres Pamekasan langsung mendatangi TKP setelah menerima informasi masyarakat terkait adanya dugaan pembunuhan di Desa Pademawu Barat," kata Yoni.

Dalam peristiwa tersebut, korban merupakan anak perempuan berusia 10 tahun. Polisi menduga korban meninggal setelah mengalami penganiayaan. Berdasarkan keterangan awal yang dihimpun polisi, kejadian bermula sekitar pukul 10.30 WIB.

Saat itu, DA disebut menyuruh ibu kandungnya atau nenek korban pergi membeli makanan bersama dua anaknya yang lain. Ketika rumah dalam keadaan sepi dan hanya terdapat DA bersama korban, dugaan penganiayaan kemudian terjadi.

Sekitar pukul 11.00 WIB, nenek korban kembali ke rumah dan mendapati cucunya sudah tergeletak di teras depan dalam kondisi bersimbah darah. Warga kemudian membawa korban ke Puskesmas Pademawu untuk mendapatkan pertolongan medis. Korban selanjutnya dirujuk ke RSUD Pamekasan. Namun, nyawa korban tidak berhasil diselamatkan.

Setelah membawa korban ke fasilitas kesehatan, nenek korban kembali ke rumah. Saat itu, rumah dalam kondisi terkunci dari dalam.