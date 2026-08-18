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JPNN.com Jatim Kriminal Pria di Surabaya Ditangkap Bawa 28 Poket Sabu-Sabu, Mengaku Dapat Titipan dari DPO

Pria di Surabaya Ditangkap Bawa 28 Poket Sabu-Sabu, Mengaku Dapat Titipan dari DPO

Selasa, 18 Agustus 2026 – 13:54 WIB
Pria di Surabaya Ditangkap Bawa 28 Poket Sabu-Sabu, Mengaku Dapat Titipan dari DPO - JPNN.com Jatim
Polisi menangkap pria berinisial AT di Rangkah, Surabaya. Sebanyak 28 poket sabu-sabu dengan berat 15,4 gram ditemukan dari saku celananya. Foto: Dok. Polres Pelabuhan Tanjung Perak

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sat Resnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak Polda Jawa Timur menangkap seorang pria berinisial AT (32) warga Surabaya, yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu-sabu.

Kasat Resnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP Adik Agus Putrawan mengatakan tersangka ditangkap setelah polisi menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan peredaran narkotika.

"Tersangka kami amankan saat sedang menunggu pembeli di sebuah gang kawasan Rangkah Gang 8, Kelurahan Rangkah, Kecamatan Tambaksari, Surabaya, pada Rabu (12/8)," kata Adik di Mapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Selasa (18/8).

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Saat dilakukan penangkapan, polisi menemukan 28 poket plastik berisi sabu-sabu dengan berat total sekitar 15,4 gram. Barang bukti tersebut ditemukan di dalam saku celana pendek yang dikenakan AT.

"Dari tangan tersangka, petugas menemukan 28 poket plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu sekitar 15,4 gram di dalam saku celana pendek yang dikenakan tersangka," ujarnya.

Berdasarkan pemeriksaan awal, AT. mengaku mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seorang pria berinisial MSR yang kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

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Menurut Adik, sabu-sabu tersebut bukan untuk dikonsumsi sendiri oleh AT. Barang haram itu dititipkan MSR untuk diedarkan kembali. Sebagai imbalannya, AT. mendapat bayaran Rp20 ribu untuk setiap poket sabu yang berhasil terjual.

"Sabu tersebut bukan untuk dikonsumsi sendiri oleh AT, melainkan dititipkan oleh MSR untuk diedarkan kembali dengan imbalan sebesar Rp20 ribu untuk setiap poket sabu-sabu yang terjual," jelasnya.

Polisi menangkap pria berinisial AT di Rangkah, Surabaya. Sebanyak 28 poket sabu-sabu dengan berat 15,4 gram ditemukan dari saku celananya.
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TAGS   pengedar sabu-sabu pengedar narkoba peredaran narkoba sabu-sabu DPO narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak

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