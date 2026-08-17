Terungkap! Ini Motif Ojol Lempar Molotov ke 2 Pos Polisi di Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polrestabes Surabaya mengungkap motif terduga pelaku pelemparan bom molotov ke dua pos polisi lalu lintas (polantas) di kawasan Margorejo dan Bundaran Waru, Surabaya.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Luthfie Sulistiawan mengatakan terduga pelaku merupakan seorang pengemudi ojek online (ojol) berusia 30 tahun.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, terduga pelaku mengaku sakit hati setelah sebelumnya ditilang oleh petugas kepolisian.

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"Selain itu, dia juga menyampaikan informasi tentang orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang sebelumnya katanya tidak ditangani oleh petugas," kata Luthfie dikutip dari akun Instagram resmi Kapolrestabes Surabaya @luthfie.daily di Surabaya, Senin (17/8).

Menurut Luthfie, alasan tersebut disampaikan terduga pelaku saat menjalani pemeriksaan setelah diamankan petugas.

Polisi kemudian mendalami kronologi aksi pelemparan bom molotov yang dilakukan terduga pelaku ke dua pos polisi tersebut.

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Dari hasil pemeriksaan, terduga pelaku juga memperagakan cara membuat dan menggunakan botol berapi yang digunakan dalam aksinya.

"Dalam pemeriksaan, terduga pelaku memperagakan cara membuat botol berapi dengan menggunakan botol kaca bekas minuman berenergi, diisi bahan bakar bensin," ujarnya.