15 Pemuda Terjaring Patroli di JLU Lamongan, 10 Motor Diduga untuk Balap Liar Ditilang

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Polres Lamongan menindak 10 sepeda motor yang diduga hendak digunakan untuk balap liar di Jalan Lingkar Utara (JLU) Lamongan. Penindakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari patroli untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menjelang perayaan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kasi Humas Polres Lamongan Ipda M Hamzaid mengatakan patroli tersebut merupakan langkah preventif untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan kamtibmas. Selain itu, kegiatan tersebut dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat selama rangkaian perayaan kemerdekaan.

"Patroli yang dilakukan Pamapta merupakan kegiatan rutin dalam rangka mengantisipasi berbagai potensi gangguan kamtibmas serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat," kata Hamzaid di Lamongan, Minggu (16/8).

Dia menjelaskan penindakan dilakukan personel Pamapta Polres Lamongan saat berpatroli pada Sabtu (15/8) sekitar pukul 01.30 WIB. Petugas kemudian mendapati 15 pemuda bersama sepeda motor yang diduga hendak melakukan aksi balap liar di kawasan JLU Lamongan.

Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan sejumlah kendaraan yang tidak dilengkapi atau tidak memenuhi persyaratan sesuai spesifikasi teknis.

"Sebanyak 10 sepeda motor kemudian dibawa ke Mapolres Lamongan untuk dilakukan penindakan sesuai ketentuan dan dikenai tilang," ujarnya.

Sementara itu, terhadap sejumlah pemuda yang masih berstatus anak-anak, petugas memberikan pembinaan dan edukasi. Mereka diingatkan agar tidak mengulangi kegiatan yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

Hamzaid juga mengimbau para orang tua meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak, terutama pada malam hingga dini hari.