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Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pelemparan Molotov di Dua Pos Polisi Surabaya

Minggu, 16 Agustus 2026 – 16:20 WIB
Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pelemparan Molotov di Dua Pos Polisi Surabaya - JPNN.com Jatim
Kondisi Pospol Lalin Margorejo Surabaya seusai dilempar benda yang diduga molotov oleh pengendara motor misterius, Sabtu (15/8) malam. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Terduga pelaku pelemparan benda diduga molotov di Pos Polisi Lalu Lintas Ahmad Yani Margorejo dan Pos Polisi Lalu Lintas Bundaran Waru, Surabaya akhirnya ditangkap polisi.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengatakan pria tersebut ditangkap setelah penyidik melakukan serangkaian penyelidikan. Penyelidikan dilakukan dengan memeriksa sejumlah saksi, menganalisis rekaman kamera CCTV, serta mendalami berbagai petunjuk dan barang bukti yang ditemukan di lokasi.

"Yang bersangkutan ditangkap setelah penyidik melakukan serangkaian penyelidikan, antara lain melalui pemeriksaan saksi, analisis rekaman CCTV, serta pendalaman terhadap sejumlah petunjuk dan barang bukti yang diperoleh," kata Jules, Minggu (16/8)

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Saat ini, pria tersebut masih menjalani pemeriksaan secara intensif oleh penyidik. Polisi masih mendalami motif, rangkaian peristiwa, barang bukti yang ditemukan, hingga kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.

"Belum dapat kami sampaikan kesimpulan mengenai motif maupun hal-hal lain yang masih menjadi materi pemeriksaan karena proses penyidikan masih berlangsung," ujarnya.

Jules menegaskan Polda Jatim akan menangani perkara tersebut secara profesional dengan mengedepankan fakta dan alat bukti. Dia juga memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kota Surabaya tetap aman, kondusif, dan terkendali.

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Menurut Jules, pos pelayanan kepolisian yang menjadi lokasi kejadian masih dapat digunakan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan seperti biasa.

"Kami juga memastikan bahwa situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Surabaya tetap aman, kondusif, dan terkendali. Pos pelayanan kepolisian yang menjadi lokasi kejadian tetap dapat digunakan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan," jelasnya.

Polisi menangkap terduga pelaku pelemparan benda diduga molotov ke Pos Lantas Margorejo dan Bundaran Waru. Motif masih didalami.
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